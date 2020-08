Ações sociais da prefeitura salvam vidas durante a pandemia

Desde o surgimento dos primeiros casos de covid-19 na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus tem reforçado sua atenção para as pessoas em vulnerabilidade social, fornecendo amparo e acolhimento a homens, mulheres e crianças que se encontravam sem alternativas para se protegerem do novo coronavírus. São pessoas, incluindo indígenas da etnia warao, que passaram a receber continuamente refeições nutritivas, kits de higiene e até encaminhamentos médico e psicológico, entre outras ações de apoio social.

O trabalho envolveu na linha de frente, principalmente, servidores do Fundo Manaus Solidária (FMS), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), além da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Servidores que enfrentaram os riscos em meio à pandemia em prol de ajudar o próximo.

Só de pessoas em situação de rua acolhidas pela prefeitura, foram 470 contabilizadas até o final do primeiro semestre. Elas foram direcionadas para os espaços sociais administrados pelo município, onde receberam ações de higiene pessoal, orientação e encaminhamentos para o recebimento de benefícios sociais que os ajudam a sair da condição de rua. Estas e outras famílias de baixa renda da cidade receberam no total mais de seis mil cestas básicas. Foram entregues também mais de 10.900 kits de higiene.

Em outra ponta, as refeições preparadas e servidas nas seis cozinhas comunitárias da cidade ajudaram muitas famílias de pais e mães que enfrentaram o desemprego durante a pandemia. Foram mais de 175 mil refeições distribuídas nos espaços.

Indígenas

Os indígenas venezuelanos warao que há anos vêm recebendo ações de apoio da Prefeitura de Manaus foram conduzidos para um novo abrigo, localizado no Tarumã Açu, na zona Oeste. Um espaço maior e com segurança em meio à área verde, com seis mil metros quadrados, três redários, 22 banheiros, refeitório para 120 pessoas sentadas, quadra de esporte, entre outros espaços. A eles foram servidas mais de 138.400 refeições.

SOS Funeral

A prefeitura reforçou também seu serviço funerário gratuito, oferecendo doação de urna funerária e remoção, isenção de taxa de sepultamento e translado fúnebre para pessoas que não têm condições de arcar com as custas do enterro de seu ente familiar.

Estas e outras ações foram fundamentais para garantir a tranquilidade de milhares de famílias manauaras em meio ao pico da pandemia. As ações não encerraram, garantindo apoio aos que mais necessitam.