Ações de limpeza nas orlas de rios e igarapés são intensificadas pela Prefeitura

Todos os dias, a Prefeitura de Manaus recolhe aproximadamente 35 toneladas de lixo dos rios e igarapés da cidade. Hoje (31), as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuaram na orla dos bairros Aparecida, Cachoeirinha e Educandos, zona Sul; no São Jorge e Compensa, zona Oeste; Manaus Moderna, no Centro, e no entorno da feira da Panair, na zona Sul, além de outras localidades.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, acompanhou, em mais uma ação, os serviços na orla do São Jorge. “Estamos aqui mais uma vez na ponte do São Jorge fazendo um trabalho de remoção dos resíduos que são aqui depositados e que vêm do rio. Isso aqui é lamentável para o meio ambiente e a determinação do prefeito David Almeida é que deixemos os nossos rios e igarapés limpos”.

A Semulsp segue com uma grande ação de limpeza, que iniciou na segunda-feira (30), no igarapé que passa pelo bairro Aparecida. Toda a vegetação é retirada das águas, assim como garrafas PETs e outros materiais que poderiam ser reciclados.

Ação

Diariamente a Semulsp realiza limpeza dos igarapés de Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço. Áreas como Manaus Moderna, feira da Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, Marina do Davi, porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), praia da Lua, e ainda regiões rurais, como as comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem ações da prefeitura.

Com informações da Semulsp