Ações de educação para o trânsito alcançam 1.200 estudantes no bairro Jorge Teixeira

Mais de 1.200 alunos da Escola Estadual Demóstenes Araújo Travessa, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, receberam, nesta sexta-feira (14/02), ações da Gerência de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A programação faz parte do programa “Muda Manaus”, que tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social em bairros de Manaus.

Os alunos do 4° ano ao 9° ano da escola participaram da programação com apresentação de fantoches, jogos, pinturas e palestras educativas relatando um pouco da educação no trânsito e levando a sua importância para as crianças desde cedo.

O objetivo da iniciativa é conscientizar os alunos sobre o respeito às normas de trânsito como, por exemplo, de não parar em fila dupla na frente aos estabelecimentos educacionais, atravessar nas faixas de pedestres corretamente, entre outros.

A professora e especialista em educação no trânsito, Maria Leonice Reis, relatou sobre a programação na escola e a importância da educação no trânsito.

“A programação faz parte ainda das atividades propostas pelo programa ‘Muda Manaus”, proposta pelo Governo do Estado junto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que assume essa coordenação geral e atendendo a programação e dando continuidade ao atendimento ao bairro Jorge Teixeira. Todas as secretarias vão às escolas estaduais administrando essas palestras e, no caso do Detran-AM, levando apresentação de fantoches, jogos e palestras educativos”, disse.

O programa “Muda Manaus” foi lançado em dezembro do ano passado pelo governador Wilson Lima. O programa vai manter ações continuadas e integradas em diferentes bairros de Manaus, com prioridade para aqueles que apresentam maior índice de criminalidade e vulnerabilidade social.