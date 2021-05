Acidente no metrô do México deixa pelo menos 23 mortos

Ao menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas na segunda-feira (3) à noite na queda de um trem do metrô da Cidade do México de um viaduto que desabou, anunciaram as autoridades.

“Lamentavelmente são 23 mortos”, afirmou na madrugada de terça-feira a prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

Entre as vítimas estão menores de idade, segundo Sheinbaum, que citou sete pessoas em estado grave.

Entre os feridos, 65 pessoas foram levadas para hospitais e cinco tiveram ferimentos leves, sem necessidade de atendimento médico, afirmou a prefeita, que seguiu para o local da tragédia, onde parte do trem ficou pendurada na ponte de 12 metros de altura.

Sheinbaum afirmou que a tragédia aconteceu quando uma viga do viaduto partiu na altura da estação Olivos, às 22h locais (0h de Brasília).

Dezenas de bombeiros e funcionários de equipes de resgate retiraram os passageiros, entre ferros retorcidos e cabos. Uma pessoa saiu com vida de um automóvel que foi esmagado pelos escombros do viaduto, informou a prefeita.

Com a instabilidade do trem, os trabalhos foram suspensos, mas pouco depois foram retomados com a ajuda de um guindaste. Vários feridos conseguiram sair dos vagões por conta própria, explicou Sheinbaum. Alguns feridos receberam colares cervicais e foram levados em ambulâncias.

Investigadores do Ministério Público seguiram para o local para ajudar na identificação dos corpos e iniciar o trabalho de perícia, que deve estabelecer as causas da tragédia.