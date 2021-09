Acidente de moto deixa um morto na AM-070

Um motoqueiro do grupo Strong do Asfalto sofreu um acidente fatal na tarde deste domingo (26), na estrada Manoel Urbano (AM-070) que dá acesso à Praia do Açutuba, no município de Iranduba (distante 27km de Manaus).

Segundo uma testemunha que presenciou o acidente, o motoqueiro que estava identificado na camisa como Marcos Domingues, bateu em alta velocidade contra um contêiner do posto da Polícia Militar à beira da pista.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente. A vítima teve perda de massa encefálica e morreu na hora. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos cabíveis e remoção do corpo. (Manaus Alerta)