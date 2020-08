Ação social no Puraquequara pretende reduzir risco de acidentes

Para levar bem estar, cidadania e entretenimento a Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais no Estado do Amazonas (AITAS) juntamente com o grupo do projeto ‘Lição de vida’, realizou na tarde do último domingo, 23, na comunidade Coração de Mãe, bairro Puraguequara, zona leste de Manaus, com a participação dos Engenheiros João Pedraça e Aline Pedraça que instruíram sobre as boas práticas de instalações elétricas em residências para reduzir perigo e risco de acidentes. A comunidade foi receptiva e já solicitou a realização de cursos.

Atividades criativas

Durante a ação social, foi realizada mais uma etapa da Escola Maker com o professor Dean trazendo aos minichefs a confecção de bolos com crianças aprendendo desde as medidas até o recheio, uma forma de trabalhar o ensino da matemática. Foi também apresentado instrumentos feitos de lata, o Violata, que foi a atração das crianças. O professor Dean reitera que é de extrema importância a presença dessas atividades criativas nas comunidades, onde pode mostrar para as crianças alternativas de aprendizagem reaproveitando os resíduos para construir seus instrumentos musicais. A AITAS ainda destaca o Projeto Química das Coisas Cotidianas com a participação do Professor Claudenor Piedade e o Aluno Raniel Moreno que apresentam a química de modo divertido. Claudenor ressalta que o impacto é imensurável, pois as pessoas interagem com os trabalhos e os alunos agradecem.

Também destacou-se o projeto Reciclart que automatiza carrinhos para ensinar matemática e física para crianças. O professor Yonny destaca que assim física e matemática passam a ser dinâmicas, valorizando o saber. A engenheira eletricista e assistente social Aline Pedraça destaca que a sustentabilidade e a inserção de tecnologias com materiais do meio das pessoas fazem diferença. Além dos serviços da AITAS o grupo projeto lição de vida levou atendimentos odontológicos, corte de cabelo, orientação em saúde, e assistência social, ensino de confecção de artesanatos e distribuição de lanches. A ação foi muito participativa e gratificante, pois houve interação e comprometimento social.