Ação itinerante de endoscopia digestiva beneficia mais três municípios amazonenses

Pacientes dos municípios de Tabatinga, Benjamim Constant e Atalaia do Norte (a 1.108, 1.121 e 1.138 quilômetros de Manaus, respectivamente) estão sendo beneficiados com a intensificação dos procedimentos de endoscopia digestiva. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está realizando a ação itinerante no interior do estado e já alcançou mais de 500 pessoas.

A intensificação na região do Alto Solimões teve início na sexta-feira (18/03). Pacientes de Atalaia do Norte e Benjamim Constant estão se deslocando para Tabatinga para realização do exame. A ação tem a meta de atender 150 pessoas dos três municípios até esta terça-feira (22/03). A iniciativa faz parte do programa Saúde Amazonas, que busca ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera pelos procedimentos.

“Essas ações de intensificação no interior são importantes porque alcançam pacientes que precisam tratar diversas doenças e reduzem o tempo de espera, de forma a garantir que todos tenham acesso ao serviço e, posteriormente, ao tratamento”, destacou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

O Governo do Estado já realizou mais de 500 exames de endoscopia digestiva em cinco municípios do interior. Eirunepé e Itacoatiara receberam a intensificação em dezembro de 2021. Neste ano, a partir de fevereiro, a ação aconteceu em Tefé, Parintins e Nhamundá. Os pacientes atendidos aguardavam pelo procedimento no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), conforme indicação médica.

Ainda neste mês de março, a SES-AM levará a intensificação para o município de Humaitá (a 590 quilômetros da capital). Em abril, a ação acontecerá em Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus).

*Com assessoria