Ação contra hanseníase realiza mais de 800 atendimentos, na Zona Leste

Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, que é celebrado todos os anos no último domingo de janeiro, a Prefeitura de Manaus promoveu neste sábado, 25/1, das 8h às 12h, uma ação de saúde no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus, com 811 atendimentos.

Durante a ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a população teve acesso a serviços de triagem dermatológica com exame de pele para detecção precoce de casos suspeitos de hanseníase, incluindo, quando houvesse necessidade, atendimento com médico dermatologista, contando com o apoio de profissionais da Fundação Alfredo da Matta (Fuam) e do Distrito de Saúde Leste.

A enfermeira Ingrid Simone Alves dos Santos, chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, informou que o foco principal da ação é a prevenção e detecção de casos novos de hanseníase. “A programação envolve a oferta de serviços como atendimento com médico clínico geral, além de busca ativa de casos suspeitos de tuberculose, testagem rápida, exame preventivo, imunização, entre outros serviços. O intuito também é proporcionar a comunidade a disponibilidade de diversos serviços”, destacou.

Os serviços foram ofertados em espaços disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), no Centro de Reabilitação e a Policlínica Antônio Aleixo; pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Escola Violeta Areosa; e na sede do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), localizados na rua Menandro Tapajós, na Praça Central do bairro Colônia Antônio Aleixo.

“São instituições parceiras da Semsa na promoção da ação de saúde e que também colaboram na oferta de serviços para a população”, informou Ingrid.

A feirante Aldelice Barreto Marinho, 57, destacou o bom atendimento na ação. “Eu estava a muito tempo tentando resolver um problema que eu tenho no olho e por muitas vezes encontrava dificuldade em resolver. Hoje na ação eu vim, fiz meu atendimento e já saio daqui com o encaminhamento para minha cirurgia. Estou muito feliz”, ressaltou a autônoma.

A ação contou ainda com a distribuição de mudas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e emissão de documentos por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), tendo o apoio da Polícia Militar.

Janeiro Roxo

A programação no bairro Colônia Antônio Aleixo faz parte da campanha Janeiro Roxo, executada durante todo o mês pela Prefeitura de Manaus para reforçar as ações de prevenção e detecção precoce da hanseníase, doença infecciosa crônica, causada pelo bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae).

A transmissão se dá quando uma pessoa doente, independentemente da idade, elimina o bacilo por meio de secreções nasais, tosse ou espirro. A fase inicial dos sintomas ocorre entre dois a sete anos a partir da contaminação, e muitas vezes não são identificados pela população: manchas avermelhadas, esbranquiçada, amarronzadas; diminuição ou ausência de sensibilidade (manchas dormentes); queda ou diminuição dos pelos e ausência ou diminuição do suor, entre outros.

Casos

Em 2019, o município de Manaus notificou 128 casos novos de hanseníase, com uma taxa de detecção geral de 5.85/100 mil habitantes, sendo oito casos novos em menores de 15 anos, com uma taxa de detecção de 1.33/100 mil habitantes, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/Ministério da Saúde).