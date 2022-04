Ação conjunta entre prefeitura e estado vai garantir asfalto a 10 mil ruas

Como parte do programa de desenvolvimento e aceleração econômica da cidade, “Mais Manaus”, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram na manhã de hoje (28), a ordem de serviço de R$ 310 milhões, que irá garantir o recapeamento asfáltico de 10 mil ruas em todos os bairros da capital amazonense. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) serão investidos R$ 160 milhões pela prefeitura, e R$ 150 milhões pelo governo estadual, para atender a 20 lotes com aproximadamente 500 ruas cada.

David Almeida afirma que o programa vai dar um banho de asfalto na capital amazonense e estará em todos os bairros da cidade levando infraestrutura de qualidade para todos.

“Nós vamos atender todas as áreas da cidade. Manaus tem 20 mil ruas, 6 mil já foram totalmente recuperadas, e agora estamos ampliando para mais 10 mil nessa parceria com o governo. A parceria está nos dando essa oportunidade para que possamos ter as melhores ruas da cidade de Manaus. Nossa intenção é, antes do final do ano, concluir esse trabalho. Vamos colocar 31 frentes de obras para adentrar os becos, as pontes, as avenidas. Estamos aqui em uma parceria por Manaus, nosso compromisso é com a população de Manaus”, ressaltou o prefeito durante a solenidade da assinatura realizada na alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 680 milhões em projetos de infraestrutura na cidade ao longo de 2022, fruto da parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas. Mais de 500 máquinas e toneladas de massa asfáltica estão programadas para a ação, que farão parte das 31 frentes de obras da prefeitura, com previsão de criar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

Só no bairro Nova Cidade, localizado na zona Norte, o programa irá beneficiar mais de 230 ruas. Já nos Alvoradas 1, 2 e 3, zona Centro-Oeste, mais 250 ruas já foram mapeadas e serão contempladas. No bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, outras 40 vias também serão atendidas.

Convênio

Em novembro de 2021, a prefeitura e o governo do Estado assinaram um convênio no valor de R$ 580 milhões para serem investidos na infraestrutura, mobilidade e transporte. Para o governador Wilson Lima, a parceria representa um avanço para melhorar a qualidade de vida da população, ainda mais por saber o nível de excelência exigido pelo prefeito David Almeida nas obras realizadas no município.

“Nós temos avançado com essas parcerias, estamos nesse convênio trazendo respeito e dignidade às pessoas. O sol chegou e logo o asfalto estará em todas as zonas da cidade. Tudo isso será possível graças ao trabalho em conjunto, que tem um único objetivo, melhorar mais ainda a vida de quem mora na capital”, ressaltou o governador do Estado.

As ruas foram mapeadas de acordo com as condições da via. Serão recuperadas aquelas que estiverem com mais problemas em cada zona geográfica de Manaus.

“Nosso trabalho será diuturno, não faltará esforço, entraremos nas ruas de todas as pessoas, esse é o maior pacote de recuperação da história. Quem ganha é a população, quem ganha são as pessoas que mais precisam, iremos entregar as ruas como os moradores merecem. Começaremos nas menores ruas e iremos até as principais. A partir de segunda-feira já estaremos dando ordem de serviço bairro por bairro”, ressaltou o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior.

Com informações das assessorias