Acadêmicos da UEA desenvolvem site que mapeia cenário da pandemia no AM

Mapear e mostrar em tempo real, com a colaboração da sociedade, o quantitativo de pessoas que indicam que estão com Covid, as recuperadas, as que nunca foram infectadas e as que já foram vacinadas. Este é o objetivo do site “COVID19MAP”, desenvolvido pelo professor doutor Fábio Santos da Silva e pelo aluno Victor Yan Pereira, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

O coordenador, Fábio Silva, afirma que o projeto já ajudou dezenas de pessoas, nos últimos meses, com doações de cestas básicas, medicamentos e kits de oxigênio, mas é preciso a colaboração da sociedade. “Para que o aplicativo se mantenha vivo e útil, é muito importante que a população acesse e colabore informando sua situação de saúde e ajudando outras pessoas. Só assim, poderemos mudar essa realidade triste por que Manaus está passando”.

Para o estudante do curso de Sistemas de Informação (EST/UEA), Victor Yan Pereira, o desenvolvimento do site foi uma experiência gratificante que o possibilitou colocar em prática conhecimento acadêmico e ainda, ajudar pessoas da sua cidade.

“Foi uma ótima oportunidade de praticar conhecimentos, em especial, desenvolvimento web. Tal como, para ajudar nossa população, considerando que ainda não havia nenhuma ferramenta como esta. É gratificante colaborar e ver que tem pessoas de bom coração dispostas a ajudar aqueles que precisam”, explica.

O site também dá espaço para oferecimento ou pedido de ajuda, produzindo uma rede social de socorro humanitário, e a iniciativa possui parceria com o projeto “SOS Manaus”.

Doações: Como funciona?

O sistema oferece o serviço de doações tanto para aqueles que precisam de ajuda quanto para os que gostariam de doar. Os dois interessados devem fazer um cadastro para entrar na plataforma. Posteriormente, terão acesso ao Mapa de Casos da cidade e ao Mapa de Ajuda, visualizando quem precisa e quem oferece.

Para ter o nome disponível nas doações, o interessado deve apenas preencher um formulário indicando informações como: nome, o que procura/oferece e meio de contato.

O endereço para conhecer o site e compartilhar a iniciativa é o https://www.covid19map.com.br .

*Com informações da assessoria