Abertas vagas para cursos de Inglês e Espanhol a estudantes da rede estadual

Capacitar os estudantes matriculados na rede estadual para o aprendizado de uma língua estrangeira (inglês ou espanhol), a fim de realizar atividades profissionais que envolvam os idiomas como instrumento de inclusão social. Este é o objetivo do projeto prioritário “Na Ponta da Língua”, que integra o programa Educa+Amazonas, do Governo do Estado. A iniciativa, voltada para os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (30/08), por meio do link: https://bit.ly/2UKQiIb.

O projeto ofertará cursos de Inglês e Espanhol aos alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio da rede pública estadual, em Manaus. Ao todo, nesta primeira fase, serão 1 mil vagas disponíveis, 600 para as aulas de Inglês e 400 para as de Espanhol. Para se inscrever no projeto “Na Ponta da Língua”, o estudante precisa ter frequência regular e média final de notas acima de 90, no componente de Língua Portuguesa, tendo como base o último boletim no ano letivo de 2020.

Os cursos serão ofertados aos sábados, de maneira gratuita, com avaliação da assiduidade, desempenho e comprometimento com o projeto, que, inicialmente, será oferecido em dois polos: Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Elisa Bessa Freire, na zona leste de Manaus; e Escola Estadual Sólon de Lucena, na zona centro-sul.

Os dez melhores estudantes, nos cursos de Inglês e de Espanhol, serão premiados com um intercâmbio cultural para os países falantes destes idiomas.

“Nosso objetivo é oportunizar experiências socioculturais e o aprendizado de um novo idioma aos alunos da rede estadual de ensino. Após as inscrições, os estudantes passarão por um processo seletivo e, em seguida, serão selecionados para participar de um curso durante um ano e meio, com material didático e auxílio transporte disponibilizados pela secretaria. Além disso, o nosso diferencial é que os professores foram selecionados dentro da rede estadual”, explicou a coordenadora do projeto, Bruna Freitas.

Inscrições – A primeira etapa do projeto, está ofertando 1 mil vagas para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, da rede estadual.

O aluno poderá escolher qual língua deseja estudar. Serão oferecidas 40 turmas, sendo 24 para o curso de Inglês e 16 para o de Espanhol, com o número máximo de 25 estudantes por turma, respeitando as faixas etárias. O edital completo está disponível no link: https://bit.ly/3yhsXvw.