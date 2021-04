Abertas 18 vagas para atuação em Unidades de Conservação Estaduais

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2021, que visa contratar profissionais para atuar no projeto “Consolidando a Implementação de Políticas Socioambientais no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas”. Interessados podem se candidatar até 6 de maio, por meio do site http://concursos.aades.am.gov.br/aadesInscricao/index.

O edital pretende contratar, ao todo, 18 profissionais, por um período de dois anos. Além de atuarem na consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (UC), de gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), os selecionados vão apoiar e promover a melhoria nas práticas de produção rural e dos produtos da bioeconomia, de forma alinhada às iniciativas de conservação e recuperação ambiental.

O projeto de fortalecimento das políticas socioambientais vai contribuir ainda com a conservação da biodiversidade de forma estratégica, para desenvolver o Estado do Amazonas no âmbito sustentável e promover o uso consciente dos recursos naturais dentro das áreas das Unidades de Conservação e áreas de entorno.

Serão disponibilizadas, ao todo, 17 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são para contratação de 10 técnicos de conservação ambiental, com lotação para os municípios de Tefé, Novo Airão, Maués, Beruri, Canutama, Novo Aripuanã, Manicoré e Manaus, além de quatro vagas para o cargo de assistente de conservação ambiental e mais quatro para analista ambiental, ambos para lotação em Manaus.

Conforme o cronograma estabelecido em edital, pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição podem ser feitos até esta sexta-feira (23). A lista final de classificados deve ser publicada até o final de maio. Os requisitos das vagas e outras informações podem ser consultadas no edital, disponível no site da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam) ou no link direto http://bit.ly/EditalConsolidando.

*Com informações da assessoria