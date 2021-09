ABBA anuncia volta aos palcos e divulga novo show

Quatro décadas após lançarem seu último álbum de estúdio, o The Visitors, o grupo sueco de música pop ABBA anunciou que vai retornar às atividades. Nesta quinta-feira (2), o perfil da banda nas redes sociais divulgou que, no dia 5 de novembro de 2021, os integrantes realizarão o “ABBA Voyage“, seu primeiro show desde o fim da união em 1982.

“Estamos no nosso caminho de volta! Obrigado por esperarem“, diz a publicação. Também foi escrito que o “ABBA Voyage é o show que sempre quisemos performar para os nossos fãs. A jornada está começando!” Todos os integrantes originais estarão presentes no concerto. São eles Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) e Anni-Frid Lyngstad (75).

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!

Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021