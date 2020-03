Abastecimento de água em Manaus é afetado por falta de energia

A Águas de Manaus informa que devido ao blecaute que deixou a cidade inteira sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (24), a produção e distribuição de água tratada foram afetadas em todas as regiões da capital. As quatro estações de tratamento da capital (Ponta do Ismael I e II, Ponta das Lajes e Mauazinho) e todos os Centros de Produção de Água Subterrânea (CPAS) administrados pela concessionária foram desligados. A energia começou a ser reestabelecida por volta das 13h e algumas das unidades da Águas de Manaus já voltaram a operar. Mesmo assim, bairros em toda a cidade de Manaus podem apresentar oscilações no abastecimento de água nas próximas 48h, devido ao tempo de recuperação dos sistemas hidráulicos de abastecimento de Manaus.

A Águas de Manaus pede que as pessoas façam o uso consciente da água neste período. Nossas equipes seguirão trabalhando para normalizar a situação no menor tempo possível. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.