Abandonada pelo Poder Público, Rodrigo Guedes cobra reforma da Feira do Santo Antônio

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) esteve na Feira do Santo Antônio, ao lado da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nessa terça-feira, 29, e cobrou a reforma e reestruturação do local. O parlamentar tem defendido o tema desde o início de seu mandato, quando chegou a fazer uma indicação legislativa à Prefeitura de Manaus para esta reforma, e reafirmou que ela poderia ser feita com os quase R$ 32 milhões que estavam previstos para a construção do segundo prédio anexo na Casa Legislativa.

“Enquanto querem gastar R$ 32 milhões em um puxadinho para novos gabinetes de vereadores, a Feira do Santo Antônio, que fica exatamente na frente da Câmara, está há décadas abandonada, sem nenhuma manutenção! Nesta feira chove mais dentro do que fora. Parte do valor desses R$ 32 milhões poderiam ser destinados a esse espaço e geraria centenas de empregos imediatos, milhares com o passar dos anos. Poderia ser uma feira modelo para Manaus e Brasil”, disse.

Conforme explicou o vereador, ao conversar com os permissionários, estes relataram o sentimento de revolta por que desde que a Câmara se estabeleceu neste endereço, nada os beneficiou e o descaso já passa de uma década, além de tudo só piorar com o tempo. O parlamentar ressaltou que a omissão também ocorre por parte da Prefeitura de Manaus, que não investe o recurso necessário para atender estes feirantes.

“Nem manutenções básicas a Feira recebe. Esta Feira é simbólica pois mostra um prédio suntuoso de um lado onde há três meses inaugurou-se um estacionamento de quase R$ 2 milhões, junto com plenário, e há dez metros de distância o povo abandonado à própria sorte. Descaso da Prefeitura também, numa omissão criminosa! Como eu já disse, o mundo dos políticos é um e o real é outro! Não existe dinheiro da Câmara, existe dinheiro público, do povo de Manaus!”, afirmou o vereador.