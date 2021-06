Aadesam convoca classificados para atuar no projeto “Consolidando”

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), tornou pública a lista de convocados para apresentação da documentação para a contratação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 002/2021. Os contratados vão atuar no projeto “Consolidando”, uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e a Aadesam.

O projeto tem em suas premissas fomentar a implementação de políticas socioambientais nas Unidades de Conservação (UCs) do Estado do Amazonas, além de apoiar os gestores na implementação de seus planos de gestão.

Os candidatos chamados devem comparecer na Aadesam até o próximo dia 10/06, das 8h às 11h, munidos da documentação exigida em edital, conforme afirma a coordenadora do Processo Seletivo Simplificado (PSS), Luna Fernandes.

“Uma vez publicada a lista de chamamento no site da Aadesam, os candidatos deverão comparecer, em até 5 dias úteis, no RH da Agência, munidos com todos os documentos para contratação, relacionados no anexo VI do edital. O candidato que não comparecer na data prevista, será considerado desistente”, explanou.

A lista de chamamento pode ser conferida no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br). Os candidatos que estão no cadastro reserva devem acompanhar as demais publicações no site, em caso de novas convocações.