A terra tremeu em Atalaia do Norte

Durante a noite de quarta-feira (8), por volta de 21h14 (horário de Manaus), foi registrado no município de Atalaia do Norte um terremoto de magnitude 4,8 na escala Richter, considerado de intensidade média, ocorrido numa profundidade de 15 quilômetros da superfície. O abalo foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e confirmado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

O local onde ocorreu é de baixa densidade populacional e foi sentido nas cidades acreanas de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, mas alguns moradores de Manaus e Boa Vista, em Roraima, informaram ter percebido os tremores.