A-Ha anuncia turnê pelo Brasil

A banda norueguesa A-Ha anunciou seu retorno ao Brasil em setembro, em turnê que comemora os 35 anos do álbum de estreia, ‘Hunting High And Low’. Os shows estão marcados para Curitiba, no Teatro Positivo, dia 8 de setembro; em São Paulo, dia 11, no Espaço das Américas; no Rio de Janeiro, em 13 de setembro, na Jeunesse Arena; em Belo Horizonte, dia 16, na Expominas; e na Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 19 de setembro.

Um dos grupos mais populares na década de 1980, o A-Ha marcou seu nome na história com canções como ‘Take On Me’, ‘The Sun Always Shines On TV’, ‘Train Of Thought’ e o clássico ‘Hunting High And Low’. Músicas integram o álbum de estreia, que será tocado na íntegra nos shows.

Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o A-Ha lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Por Agência Estado