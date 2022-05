74% dos jovens que vão votar pela 1ª vez tiraram o título em março ou abril

Segundo presidente do TSE, números são ‘animadores’ e ‘esforço’ superou ‘todos os recordes’. Justiça eleitoral ‘não medirá esforços para realizar eleições limpas e transparentes’, disse Fachin.

A grande maioria dos novos eleitores aptos a votar em outubro tirou o primeiro título eleitoral a partir de março, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados hoje (5): foram 1.513.886 eleitores na faixa etária de 16 a 18 anos, ou 74% dos 2.042.817 novos eleitores.

O boom coincide com campanha da Justiça Eleitoral e com a adesão ao movimento de artistas como a cantora Anitta e os atores Leonardo di Caprio e Mark Ruffalo, além da divulgação de vídeos de jovens em redes sociais. Juliette, Luísa Sonza, Bruna Marquezine e Zeca Pagodinho são alguns dos artistas que também participaram da campanha.

O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou que, entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 a 18 anos. O número total em todas as faixas etárias, segundo o TSE, deve ser divulgado em julho.

Fachin deu a informação ao abrir a sessão do TSE. O número, segundo o presidente do tribunal, representa aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e aumento de 57,4% em relação aos quatro primeiros meses de 2014. “No dia 2 de outubro, [esses jovens novos eleitores] poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto”, declarou Fachin ao dizer que os números são “animadores”.

Na avaliação do presidente do TSE, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições, e “a resposta foi impressionante”. “Desta vez, o que vimos foi a sociedade brasileira mobilizada pela democracia. Dos 18 aos 80, ninguém disse ‘não’, ninguém abdicou”, afirmou.

Edson Fachin também ressaltou o papel da imprensa profissional na disseminação de informações durante as eleições. “Destaco a importância da imprensa livre, respeitada, dos profissionais respeitados, não agredidos, da imprensa livre e do acesso à informação, do poder de exercer seu papel”, declarou.

Ainda durante a sessão, Fachin acrescentou que a Justiça Eleitoral “não medirá esforços” para realizar eleições limpas e transparentes. O presidente Jair Bolsonaro costuma atacar o processo eleitoral, mas nunca apresentou provas de eventuais irregularidades.

Mobilização social

Na avaliação do presidente do TSE, a mobilização social para garantir a filiação de jovens neste ano “superou todos os recordes” da Justiça Brasileira em 90 anos. “[Os números são] reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a semana do jovem eleitor, entre 14 e 18 de março, e que teve adesão espontânea dos partidos, da sociedade civil e de toda a sociedade brasileira a este movimento. O engajamento da sociedade foi refletido em números”, acrescentou o presidente do TSE.

Conforme Fachin, “a Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem”. Somente nos últimos 31 dias, afirmou, foram feitos 8,9 milhões de atendimentos presenciais ou de forma virtual “É com orgulho e satisfação que anuncio o resultado parcial de todo esse esforço, que superou todos os recordes já registrados pela Justiça Eleitoral brasileira em 90 anos”, declarou.

Com informações do G1