6º aniversário do Viver Melhor 2 ganha ação do Prefeitura + Presente

O 6º aniversário do conjunto habitacional Viver Melhor 2 foi comemorado com uma grande ação de cidadania na manhã deste sábado, 8/2. A Prefeitura de Manaus realizou 3.627 atendimentos aos comunitários durante a realização da 4ª edição do Prefeitura + Presente neste ano.

A ação, que ocorre desde 2015, aconteceu na escola municipal Zilda Arns Neuman, no bairro Lago Azul, zona Norte, e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec), em parceria com outras pastas municipais e voluntários.

Segundo levantamento realizado pela Semdec, os serviços na área de saúde, estética e beleza foram os mais procurados pelos moradores com mais de 2,6 mil serviços, entre consultas médicas, coletas de exames, realização de testes rápidos em sorologia, vacinação etc. Os serviços de beleza e estética contavam com corte de cabelo (infantil, masculino e feminino), esmaltação, limpeza de beleza, massagem e maquiagem realizados pela equipe de voluntários e parceiros do projeto.

Para o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, levar cidadania aos moradores das zonas mais distantes e carentes da capital amazonense é o principal objetivo do projeto. “O prefeito Arthur Virgílio Neto tem trabalhado sempre para levar a prefeitura a todos aqueles que precisam do serviço público mais próximo, por isso que o Prefeitura + Presente é um sucesso. Já temos até outras cidades que entraram em contato para saber mais detalhes de como fazemos a operação. Tem sido uma inspiração para outros locais”, afirmou Guedes.

Morador das proximidades do Viver Melhor 2, o ajudante de mecânico César Rodrigues, 36, aproveitou, neste sábado, o projeto ao lado das duas filhas Amanda e Beatriz, de 6 e 7 anos, respectivamente.

“Fiquei sabendo da ação porque os vizinhos estavam falando ansiosos e vim para saber o que ia acontecer. Gostei da ação, isso traz progresso e incentivo à comunidade. Além do incentivo às crianças por conta das atividades oferecidas. Nos sentimos mais apoiados com esta aproximação da Prefeitura”, disse o morador.

Atendimentos

Entre os serviços mais demandados, estão os da área de saúde. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou mais de 200 consultas médicas, 67 solicitações de exames e 14 encaminhamentos para especialistas. Além disso, foram feitas aferições de pressão, entrega de kits de saúde bucal, emissão de cartões do SUS e coleta de preventivo, assim como ações educativas de saúde da mulher, tabagismo, combate ao redes, malária, tuberculose e hanseníase, entre outros serviços.

Já na área ambiental, o pedágio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) levou para esta edição do Prefeitura + Presente um total de 310 mudas de espécies frutíferas, medicinais e ornamentais. Foram disponibilizadas mudas de acerola, biribá, açaí, bacuri, pupunha e graviola. Entre as medicinais, as mais procuradas são a sara-tudo, boldo, corama e malvarisco. A divisão de Educação Ambiental levou a exposição de reaproveitamento de resíduos para divulgar a programação de oficinas que começam a partir de março próximo, no Espaço da Cidadania Ambiental do Shopping São José.

A próxima edição do projeto ocorre no próximo sábado, 15/2, na Comunidade São João, zona rural de Manaus.