’24 Horas de Corrida Parque Mosaico’ acontece neste fim de semana em Manaus

Com o intuito de promover a qualidade de vida, por meio da prática da atividade física, a Associação do bairro Parque Mosaico com a organização da To Go, realiza hoje (28) e amanhã (29) a 24 horas de Corrida Parque Mosaico – Ultramaratona e Revezamento. O evento que promete movimentar a cidade atraindo adultos e crianças para o cumprimento das provas.

Com um circuito fechado totalizando 1.250 metros a programação ocorrerá no bairro Parque Mosaico, situado no fim da Av. Desembargador João Machado, zona oeste de Manaus, com horários diferenciados de largadas para as categorias solo e revezamento.

Credenciamento

O credenciamento será feito hoje (28), das 19h às 19h40, sendo retomado às 20h, numa tenda que estará sinalizada na área central do Parque Mosaico. Cada participante credenciado deverá apresentar um documento com foto e receberá o número de peito e o chip.

Para as categorias solo, o participante deverá apresentar o atestado médico ou assinar o termo de responsabilidade sobre a saúde.

Largadas

O horário de largada será de acordo com a modalidade escolhida.

Para a modalidade Kids, a concentração terá início às 15h e a largada às 16h, iniciando com as crianças de até 4 anos que deverão completar o percurso de 50 metros até às 17h pontualmente.

Já a largada para os competidores inscritos na modalidade 3k caminhada e corrida está marcada para iniciar às 17h30 com o término para às 18h30. Lembrando que a concentração dos participantes será às 16h30, 1 hora antes da largada.

A modalidade de 24h, 12h, 6h, 50k, 100k, e revezamento a largada será às 20h e término conforme cada tempo de prova e modalidade. Lembrando que o evento encerrará às 19h59 do domingo, 29/05.

Os inscrito na modalidade de 30 minutos, a primeira largada inicia às 20h30 e as demais conforme escolha de horário de cada atleta finalizando a última largada às 19h30 do dia 29/05.

Barracas

A montagem das barracas das equipes deverá ser realizada na manhã de sábado (28), a partir das 11h30 até às 14h na área de concentração do evento.

Hidratação de alimentação

O local contará com pontos de hidratação, água e alimentação líquida e sólida que serão servidos aos competidores.

Além disso, o atleta poderá contar com uma tenda específica para receber sua equipe, técnico ou guardar o material de apoio.

Premiação

A premiação inicia no domingo (29), às 20h30, com a chamada das três primeiras categorias.

Estrutura

Para receber o grande público, a organização do evento preparou uma grande estrutura atendendo exigências de segurança e saúde. Serão disponibilizados 10 banheiros químicos sendo 06 na concentração e 10 na área interna do da corrida.

Para as pessoas que precisarem guardar volume, basta se dirigirem ao local específico identificado na entrada da área de concentração.

