224 escolas da rede estadual retornam às atividades presenciais, nesta segunda (7)

Duzentas e vinte e quatro escolas da rede pública estadual retornam às atividades presenciais, nesta segunda-feira (07/06), após a realização do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o feriado de Corpus Christi. Assim como no ano passado, as aulas acontecem de maneira híbrida, combinando o ensino presencial e o remoto, e respeitando todos os protocolos de enfrentamento à Covid-19.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto já havia retomado as atividades presenciais, tanto em Manaus quanto no interior, mas precisou suspender as aulas em algumas unidades, em razão da aplicação das provas. Os estudantes dessas escolas, porém, não ficaram desassistidos e deram continuidade ao ano letivo por meio do programa “Aula em Casa”.

As turmas foram divididas em dois grupos (A e B), que vão frequentar a unidade em dias alternados. Quando um grupo estiver na escola, o outro deverá estar em casa, acompanhando as transmissões do programa ou dando seguimento às atividades remotas designadas pelas unidades. A secretaria reforça que os grupos foram definidos pela própria equipe escolar, que deverá informar os pais e/ou responsáveis.

Às sextas-feiras, não haverá aula nas escolas, sendo esse dia reservado para o Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) dos professores. A determinação, no entanto, não implica que os estudantes não terão atividades pedagógicas para realizar em casa.

Protocolos

Assim como ocorreu no ano passado, alunos, professores e demais integrantes da equipe escolar devem estar atentos às orientações de segurança e prevenção à Covid-19. Todas as escolas estão sinalizadas com os cuidados pessoais e coletivos a serem adotados durante o período de convívio nas unidades escolares.

Além das sinalizações, as escolas estão adaptadas com pias próximo às entradas, dispondo de sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel. Há ainda dispensadores de álcool e tapetes sanitizantes, que devem ser usados por todos. A temperatura corporal será aferida na entrada das escolas, e aqueles que apresentarem temperatura superior a 37,5º C serão orientados a retornar para casa e procurar atendimento médico.

O uso de máscaras no ambiente escolar é, novamente, obrigatório, assim como o distanciamento social e a higienização correta das mãos.