Nilton Lins garante serviços de saúde a alunos do programa de incentivo ao esporte

Os alunos-atletas da Universidade Nilton Lins e das Escolas Nilton Lins, das unidades em Manaus e Manacapuru, passarão a receber atendimentos odontológicos, de nutricionistas, fisioterapêuticos e psicológicos para melhorar suas habilidades e rendimentos esportivos e também para auxiliar na formação individual como cidadãos.

O anúncio, inédito no esporte universitário e escolar no Amazonas, foi feito esta semana pelo presidente da mantenedora Nilton Lins Júnior, pela reitora Gisélle Lins Maranhão, e pela diretora das escolas, Emanuelle Lins, durante a solenidade de entrega de 23 troféus conquistados nos últimos dois anos pelas equipes esportivas das instituições e que agora passam a integrar a galeria da Nilton Lins.

Os atendimentos serão feitos por profissionais da Universidade e fazem ao Programa de Incentivo aos Esporte desenvolvido pela instituição há mais de duas décadas, que visa integrar a formação educacional de alta qualidade com o incentivo a prática esportiva em diversas modalidades, e que entre outros benefícios, já oferece bolsas de estudo, uniformes, estrutura, treinadores e auxílios para passagens aéreas e estadias para torneios em outros estados para os alunos-atletas.

“Está tudo interligado porque não temos como promover o esporte sem educação e vice-versa. Faz parte da nossa história atuar para que nossos alunos, muito mais do que a conquista de notas e medalhas, se tornem cidadãos completos e desenvolvam o espírito coletivo e a preocupação com o próximo em todas as áreas da sociedade”, destacou Nilton Lins Júnior.

A Reitora Gisélle Lins ressaltou durante a cerimônia de entrega dos troféus, o legado pessoal e social que cada aluno-atleta representa para a Universidade e para o Amazonas.

“O programa de Incentivo ao Esporte, e ampliação de suas ações, são motivos de orgulho para toda a Universidade porque representam os esforços de uma instituição privada, que utiliza recursos e estrutura próprios, para promover o Amazonas na área esportiva, mas também na formação acadêmica e de cidadãos que sejam verdadeiros campeões na vida”, afirmou a Reitora.

Atletas

Acadêmico de Educação Física da Universidade Nilton Lins e capitão da equipe de Vôlei da Nilton Lins, Sander Santos explica que sem a bolsa da Universidade não teria condições de praticar o esporte.

“Com a bolsa de 100% posso me dedicar aos estudos e ao vôlei com tranquilidade para conseguir o melhor desempenho em ambos porque sei que há todo um suporte da Universidade para que eu possa ter o melhor desempenho nas duas áreas”, afirmou Santos, que representará o Amazonas nos Jogos Universitários Brasileiros, que serão disputados em Brasília (DF) no segundo semestre.

A aluna do 1º Ano do Ensino Médio, Graziela Colares, também já coleciona diversos títulos com a equipe de Vôlei da Escola Nilton Lins / Japiim e afirma pretende seguir com a carreira profissional e esportiva nas quadras.

“Ao lado de todo o apoio familiar, o auxílio das bolsas, uniformes e de incentivo ao esporte que recebemos da escola são fundamentais para que possamos continuar sonhando com um futuro melhor dentro e fora das quadras”, afirmou a estudante.

