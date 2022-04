Maratona de Manaus começa a ser divulgada em feira esportiva de Paris

Para atrair esportistas do mundo inteiro à Maratona Internacional de Manaus, que acontece em outubro deste ano, a capital do Amazonas está com um estande em Paris. A estrutura está montada dentro da Run Experience, feira de três dias que antecede a maratona na França e onde mais de 60 mil corredores profissionais e amadores retiram seus kits esportivos para a prova. Nesta quinta-feira (31), o estande de Manaus recebeu ampla movimentação.

O espaço manauara na Cidade Luz está montado com atrativos da cultura amazonense e estimula os visitantes a fazerem a inscrição na hora para a prova de Manaus, realizada dentro das comemorações de aniversário da cidade. Além de Paris, a ideia é ampliar a divulgação do evento com outras estratégias que resultem na atração do público estrangeiro a Manaus e o consequente aquecimento do turismo e economia, prejudicados há dois anos em virtude da pandemia da Covid-19.

“Dezenas de países estão com seus maratonistas na feira esportiva em Paris. É mais que uma oportunidade de promoção e marketing da cidade, é um convite a atletas profissionais e amadores de todas as nações a visitarem a metrópole da Amazônia e correrem juntos, por percursos que celebram o esporte como vetor de valorização da vida”, explica o prefeito David Almeida.

Presente na feira, o diretor-geral da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira, destaca a importância da participação na Run Experience. “O turismo esportivo tem muito a oferecer e Manaus é um ótimo espaço para isso. Apesar de termos a Floresta Amazônica e grandes riquezas, nossa cidade pode ser ainda mais conhecida pelo mundo inteiro, e a prefeitura identificou essa excelente oportunidade com este estande”, complementa.

Encanto

O francês Simon Garcia, que visitou Manaus há cinco anos, ficou empolgado com o anúncio da maratona na capital amazonense e decidiu se inscrever. “Vou correr a minha primeira maratona em Paris e, depois, gostaria de me preparar para fazer a Maratona de Manaus. O ambiente do estande é muito lindo e me lembrou as belezas e a gastronomia de lá”, comenta.

Moradora de Fortaleza (CE), a pedagoga e maratonista Kedna Reis, já participou de 11 maratonas pelo mundo e ao visitar o estande de Manaus, ficou encantada com a ideia de correr na capital da Amazônia. “Já planejei ir a Manaus algumas vezes a turismo, mas nunca deu certo. Agora quero unir o útil ao agradável, correr lá e ver de perto aquela natureza exuberante. Deve ser maravilhoso”, conclui.

As inscrições para a Maratona Internacional de Manaus já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.maratonademanaus.com.br

Com informações da Semcom