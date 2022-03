Caio André elogia parceria entre Governo e Prefeitura por obras em ramais

Na Sessão plenária desta terça-feira (29), o vereador Caio André (PSC), reforçou os benefícios que a população alcança quando os poderes federais, estaduais e municipais trabalham juntos. A fala veio após ele apartear o vereador Eduardo Alfaia (PMN) que destacava a satisfação dos moradores com o anúncio da pavimentação dos Ramais da Cooperativa e do Pau Rosa a partir de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus para a realização do serviço.

Lembrando que outros vereadores já haviam falado do assunto, Caio André afirmou que o anúncio traz mais do que asfalto àquela comunidade. “Mais do que pavimentação, asfalto, escoação da produção rural daquela área, essa formalização do termo de cooperação técnica no âmbito do programa Manaus+agro, executado pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus, trará dignidade aos moradores”, afirmou o vereador.

Ele destacou ainda que, todos os moradores e produtores do local, anseiam por esse trabalho desde o ano de 1979, e que o trabalho dessa parceria visa não só asfaltar, mas fazer com que a produção das famílias aumente, beneficiando não só os produtores, mas até quem reside na cidade, afinal, o alimento produzido nas cooperativas poderão chegar melhor às nossas mesas, de maneira mais farta e barata. O vereador contou ainda sobre o seu trabalho em ter Governo e Prefeitura trabalhando juntos.

“Quero dizer que, desde o primeiro dia que sentei nesta cadeira, enquanto representante do povo da cidade que amo, tenho trabalhado diuturnamente, e com o apoio de vossas excelências, para que nós tivéssemos o estado e município trabalhando juntos, para que esse tipo de ação chegue na ponta, onde é mais importante, beneficiando o povo da nossa cidade. Porque, quando o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus trabalham juntos, e em algumas ações o Governo Federal também, só quem ganha é a população”, afirmou.

Com informações da assessoria do vereador