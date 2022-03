Mãos Que Se Unem: Projeto do ‘28 de Agosto’ apoia pacientes em vulnerabilidade

A iniciativa tem o apoio de funcionários, frequentadores da unidade de saúde e de amigos que ajudam a mantê-lo ativo

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio de seu setor de Assistência Social e em parceria com seus funcionários e colaboradores, está auxiliando pacientes e acompanhantes em vulnerabilidade social. Com o projeto ‘Mãos Que Se Unem’, itens de higiene pessoal como creme dental, escova, sabonete, shampoo, roupas e sapatos estão sendo arrecadados e doados.

Este projeto começou a partir da observação feita pelo setor de enfermagem que repassa a necessidade do paciente e do acompanhante ao setor de assistência social, que tem ajudado na manutenção da dignidade física daqueles que necessitam de ajuda.

A unidade de urgência e emergência recebe muitas pessoas oriundas do interior do estado, pacientes e acompanhantes que não possuem família na capital e que muitas das vezes se encontram em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, a assistente social Maria Aparecida Oriente criou o projeto que angaria donativos os distribuindo para quem necessita. O projeto tem o apoio de funcionários, frequentadores da unidade de saúde e de amigos que ajudam a mantê-lo ativo.

De acordo com Aparecida, todos podem ter acesso ao projeto, basta procurar o setor de Assistência Social do HPS. “O nosso público alvo são todas as pessoas em vulnerabilidade social: indígenas, pessoas carentes, vindas do interior do Amazonas. Pessoas que deram entrada no hospital por qualquer emergência e que necessitam de ajuda, mesmo que não estejam no perfil do projeto, nós disponibilizamos também essa doação”, ressaltou a assistente social.

O projeto ‘Mãos Que Se Unem’ já ajudou muitas pessoas. A pastora Marinez da Silva, de Boa Vista (RR), que precisou ser internada na unidade devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido durante sua estadia em Manaus, relata que encontrou forças e amparo na assistência social de forma material e psicológica para enfrentar um momento difícil.

“A dona Aparecida foi um anjo na minha vida e as coisas que ganhei do projeto ‘Mãos Que Se Unem’ eu guardo com muito carinho para lembrar que no mundo ainda existem pessoas boas”, contou a pastora, emocionada.

O profissional de educação física Geovane Priante, que também esteve internado no hospital em 2019, onde realizou cirurgia para retirada de tumor no rim esquerdo, foi sensibilizado pela iniciativa e passou a ajudar o projeto. Todos os anos ele doa materiais de higiene e outros itens. Para ele, que organiza o projeto Arraiá Solidário, de onde angaria parte dos donativos doados ao “Mãos Que Se Unem”, o real motivo é ajudar o próximo.

“Quando a dona Cida (Aparecida Oriente) me apresentou o projeto eu fiquei realmente animado em ajudar mais pessoas. Desde então contribuo para a manutenção desse projeto tão bonito e tão humano”, afirma Geovane.

Para a diretora do HPS 28 de Agosto, Júlia Marques, o projeto é um indicativo do quanto a solidariedade caminha lado a lado com a saúde.

“Ver a realidade do outro e não sentir o desejo de ajudar é quase impossível. Estamos acostumados a ver o extremo todos os dias, mas o que nos diferencia é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Quando conseguimos fazer isso não nos contentamos em realizar apenas o nosso trabalho. Se podemos fazer mais, façamos e ajudemos quem precisa”, iniciou a diretora.

“Se sentir amado, lembrado e que tem pessoas que torcem por sua recuperação e superação é uma necessidade de todo ser humano. O Projeto é um alento e ajuda na celeridade da recuperação do paciente”, salientou a diretora.

Assistência

O ponto principal do serviço da Assistência Social do HPS 28 de Agosto é trabalhar pelo bem-estar do paciente e do acompanhante dentro da unidade de saúde. Para acessar os serviços da Assistência Social, o usuário não enfrenta qualquer burocracia, o atendimento acontece todos os dias, 24h por dia. O acesso é via presencial, nas dependências da unidade.

Com informações da assessoria