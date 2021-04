Flutuantes são autuados por descumprimento de regras sanitárias

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) percorreu oito flutuantes localizados na região do rio Tarumã-Açu, afluente do Rio Negro, em Manaus, neste final de semana. Dois estabelecimentos foram interditados e um foi notificado por irregularidades como aglomeração e até falta de licença sanitária para operação. As vistorias integram as ações de prevenção à Covid-19 no estado.

Os flutuantes foram vistoriados nas tardes de sábado (10/04) e domingo (11/04). Ao todo, dois locais foram interditados e um foi autuado pelos órgãos de fiscalização. Além das notificações, os agentes também realizaram o trabalho de orientação quanto ao cumprimento do decreto e observaram a higiene e as condições dos estabelecimentos.

No sábado, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos. Entre eles, os flutuantes Sun Paradise e Flutuante da Tia, que receberam orientações sobre a licença sanitária e condutas de prevenção.

Já domingo, o flutuante Pérola Negra foi autuado, e o Tupinambar foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), por não ter licença sanitária. Além de não estar regularizado, o local estava com aglomeração.

O inspetor de saúde da Fundação de Vigilância Saúde do Amazonas (FVS-AM), Roger Pacheco, apontou que, devido à quarentena, as pessoas sentem a necessidade de sair com os seus familiares e voltar à vida normal, mas esse é um ato que representa perigo.

“O decreto não garante que você não vai pegar o vírus, as pessoas não compreendem essa parte. A responsabilidade também é da população. Os órgãos não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para verificar o excesso de pessoas, todo mundo precisa fazer a sua parte”, ressaltou Roger.

O flutuante Anaconda, localizado na margem esquerda do Rio Negro, também foi interditado por não possuir licença sanitária e excesso de banhistas. Os fiscais identificaram precariedade na estrutura do estabelecimento.

“As pessoas não estão obedecendo. De todos os flutuantes que nós visitamos, um apenas estava dentro das normas de aglomeração, distanciamento, quanto ao uso de máscara, equipamentos de segurança pelos próprios funcionários. Nos demais, infelizmente, falta a conscientização da população e dos empresários”, disse a delegada Marna Miranda, da Polícia Civil do Amazonas.

Coordenada pela SSP-AM, a CIF vistoria e orienta estabelecimentos na capital quanto ao decreto governamental que prevê medidas de restrição e prevenção à Covid-19. Participaram da CIF fluvial as polícias Militar e Civil, FVS-AM, Visa Manaus e Marinha do Brasil.

Detalhes da fiscalização

1. Flutu Pérola Negra

Quando: Sábado e domingo

Procedimentos: Orientação, no sábado. No domingo, foi autuado pela Visa Manaus por aglomeração e som ao vivo.

2. Flutuante da Tia

Quando: Sábado

Procedimentos: Orientações.

3. Flutuante Sedutor

Quando: Sábado e domingo

Procedimentos: Local fechado no sábado. Já no domingo, equipes verificaram que estava atendendo às medidas de segurança sanitária.

4. Flutuante Sun Paradise

Quando: Sábado e Domingo

Procedimentos: No sábado, recebeu orientação. No domingo, passou a atender às medidas de segurança sanitária.

5. Flutuante Tupinambar

Quando: Domingo

Procedimentos: Interditado por aglomeração e por funcionar sem licença sanitária.

6. SUP Amazonas

Quando: Domingo

Procedimentos: Atendendo as medidas de segurança sanitária.

7. Salomé

Quando: Domingo

Procedimentos: Atendendo às medidas de segurança sanitária.

8. Flutuante Anaconda

Quando: Domingo

Procedimentos: Interditado por funcionar além do horário e aglomeração. Não apresentou licença sanitária.