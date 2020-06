Zona rural de Manaus é beneficiada com mutirão de limpeza

Mais um mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus foi concluído neste último fim de semana de maio no cinturão da zona rural da capital do Amazonas. Ao todo, 13 comunidades localizadas no perímetro de Manaus receberam as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). A limpeza é mais uma frente de combate da prefeitura ao novo coronavírus e intensificou os trabalhos na cidade e nas comunidades nos últimos meses.

O mutirão de limpeza acontece a cada três meses nesta região, contando com o trabalho de 12 garis comunitários, especializados neste serviço, e o apoio de balsas e botes para a remoção de lixo. “Neste momento em que enfrentamos a mais séria crise sanitária e econômica de nosso tempo, esse serviço se tornou mais importante, pois eleva o grau de proteção da população. A determinação do prefeito Arthur Neto é alcançar a todos os manauaras, onde quer estejam, com os serviços de apoio, limpeza e melhoria da qualidade de vida”, comentou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

As comunidades Jatuarana (Puraquequara); Bela Vista do Jaraqui, situada no Lago do Jaraqui (55 km de Manaus); Colônia Central (região do Tupé), São João do Tupé (RDS do Tupé, a 25km de Manaus), Agrovila (à margem direita do Tarumã-Mirim), São Sebastião (Tarumã-Mirim); Julião e Ebenezer (RSD Tupé), Livramento (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé); Nova Esperança (APA Tarumã-Ponta Negra, às margens do Igarapé do Tiu), Agrícola da Paz (Ramal do Pau Rosa, na BR 174, Nossa Senhora de Fátima (Tarumã Mirim) e Vila Nova (próximo ao Ceasa) foram atendidas.

Morador da Agrovila há seis anos, Samir Terço Martins, destacou a importância da limpeza periódica. “Temos limpeza todo dia, com o trabalho do gari comunitário. Mas, essa limpeza trimestral é importante porque ajuda a livrar os rios e a floresta de receber qualquer tipo de lixo”, avaliou.

O presidente da RDS do Tupé, Kelly Moraes, também ressaltou a preservação ambiental na zona rural. “Nossa comunidade é limpa e aqui preservamos nossos recursos da melhor forma possível. Estamos ajudando a proteger a floresta e os rios. Então, essa limpeza é muito importante”.

*Com informações da assessoria