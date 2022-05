1, 2, 3 e já! É hora de reforçar!

O Brasil registrou no último mês de abril o menor número de mortes por Covid-19 desde março de 2020, quando os primeiros óbitos foram notificados em decorrência da pandemia. Dados do Ministério da Saúde mostram que em todo o país 3,7 mil pessoas morreram pela doença no mês passado. O número corresponde a uma queda de 95,4% nas mortes em relação a abril de 2021, o mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia.

A queda nos registros acontece em decorrência do avanço da maior campanha de vacinação já realizada em todo o Brasil. Só em Manaus, mais de 1,8 milhão de pessoas já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Destes, 1,5 milhão também está com a segunda dose e 716 mil pessoas tomaram também a terceira dose. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde aponta que a terceira dose amplia ainda mais a imunidade contra a Covid-19. Por isso, é tão importante que mais pessoas reforcem a vacinação.

Na capital amazonense, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 644.561 estão dentro do prazo para tomar a terceira dose, mas ainda não buscaram as unidades de saúde que ofertam a vacina.

Para garantir a imunização da população, a prefeitura disponibiliza semanalmente dezenas de pontos de vacinação, incentivando aqueles que ainda não iniciaram o ciclo vacinal ou estão com doses em atraso a fortalecer a cobertura vacinal na cidade.

A terceira dose é ofertada diariamente, de 9h as 16h, e está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, e adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alto grau de imunossupressão.

Os endereços dos locais de atendimento para a aplicação da terceira dose podem ser conferidos no link bit.ly/localvacinacovid19.

Você pode também obter mais informações relacionadas à campanha de imunização no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Então, separe um documento de identidade com foto, o cartão de vacina, consulte a UBS mais próxima em semsa.manaus.am.gov.br e garanta sua imunização. Somente com a terceira dose continuaremos avançando, deixando a Covid-19 no passado.