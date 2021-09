​Prefeitura oferece 40 pontos de vacinação até a próxima sexta-feira

A Prefeitura de Manaus definiu 40 pontos de atendimento para a vacinação contra a Covid-19, que funcionarão até a próxima sexta-feira, 24/9, das 9h às 16h. A lista com os endereços pode ser acessada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/ localvacinacovid19. Os perfis oficiais da secretaria nas redes sociais também disponibilizam cards com a relação dos locais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Serão oito pontos na zona Norte, incluindo dois estratégicos, para atendimento exclusivo a pedestres (shopping Phelippe Daou e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola); nove na zona Sul, tendo o Studio 5 Centro de Convenções como estratégico, para atender a pedestres; 12 na zona Leste, incluindo o Clube do Trabalhador do Sesi-AM, atendendo nas modalidades pedestre e drive-thru; e 11 na zona Oeste, sendo o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, com atendimento para pedestres e drive-thru.

Nos cinco pontos estratégicos estarão disponíveis primeira, segunda e terceira doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e segunda dose da CoronaVac/Butantan. Nos demais pontos – unidades de saúde, clínicas da família e policlínicas serão oferecidas as vacinas Pfizer, para primeira, segunda e terceira doses, além da CoronaVac/Butantan e AstraZeneca em segunda dose.

Quem for receber a primeira dose, estando na faixa etária de 12 a 17 anos, terá de comparecer acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

Imuniza

A Semsa sugere que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am. gov.br), plataforma criada com a finalidade de, além de facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, fornecer informações sobre data do agendamento para a segunda dose.

Outra ferramenta que a secretaria disponibiliza é o “Filômetro”, na qual é possível verificar o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.